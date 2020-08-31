«المركزى للإحصاء»: تنفيذ 324 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 سنوات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة بلغ 323.9 ألف وحدة سكنية، خلال 5 سنوات بداية من 2014 حتى 2019، منها 67.7 ألف وحدة سكنية عام 2018-2019، و82.1 ألف وحدة منفذة عام 2017-2018، و36.3 ألف وحدة عام 2016-2017.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة الجيزة جاءت فى صدارة المحافظات بعدد 112.7 ألف وحدة، ومحافظة القاهرة 76.5 ألف وحدة، ومحافظة الشرقية 56.5 ألف وحدة، والقليوبية 23.2 ألف وحدة سكنية من الإسكان الإجتماعي.وأضاف الجهاز، إجمالي عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة خلال عام 2018-2019 بلغت 67.7 ألف وحدة، وجاري تنفيذ 204 ألف وحدة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ 50.3 ألف وحدة سكنية، ومديريات الإسكان بعدد 15.4 ألف وحدة سكنية، والجهاز المركزي للتعمير 1.8 ألف وحدة.