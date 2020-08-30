كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

تصدرت سيارة الفنانة ياسمين صبري الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وهي سيارة «رولز رويس داون» من فئة السيارات الكوبية الباب واحد «الكابورليه بسقف مكشوف»، والتي تعتبر أكثر السيارات الكابورليه الفارهة في العالم.وتعتمد سيارة ياسمين صبري الجديدة، على محرك V12 سعة 5.6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 563 حصان يكفي لزيادة السرعة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلًا في الساعة) خلال 4.9 ثانية.