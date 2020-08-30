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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:47 م
التحالف العربي
التحالف العربي
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دمر التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي من اليمن على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي في بيان مساء اليوم، إن بعض الشظايا سقطت على مطار أبها الدولي أثناء اعتراض وتدمير الطائرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين".

وتعهد التحالف العربي بمحاسبة العناصر الإرهابية المسئولة عن الهجوم على مطار أبها الدولي بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

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