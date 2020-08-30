«بالبنط العريض» لـ حسين الجسمي تقترب من 40 مليون مشاهدة

استطاع المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أن يحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته المصرية "بالبنط العريض"، والتي أصبحت تريند بين الجمهور ضمن أغنياتهم المفضلة الفترة الحالية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.وتواصل أغنية "بالبنط العريض" بكلماتها، التي كتبها الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، نجاحها وحصد نسب مشاهدات عالية، وحققت الأغنية منذ طرحها في يوم 5 أغسطس 37 مليون مشاهدة، حيث تقترب من تحقيق 40 مليون مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها.وتعاون حسين الجسمي، في الأغنية مع كل من الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما، وقام بوضع الأغنية بنفسه.وكان الجسمي، طرح مؤخرا أغنية "الحسّاس"، التي تعاون فيها مجددا مع الشاعر الغنائي أحمد الصانع، وهي من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.