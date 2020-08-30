إعدام 8 أطنان أغذية فاسدة بالعاشر من رمضان

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، شنت حملة مكبرة على أحد مخازن حفظ الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن ضبط 8 أطنان أغذية فاسدة، عبارة عن "مكدوس، وفلفل، ودبس الرمان" بعضها منتهي الصلاحية، والآخر به تغير في خواصه الطبيعية، وتم نقل هذه المضبوطات وإعدامها بالمدفن الصحي بمركز ومدينة بلبيس.وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.