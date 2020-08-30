تباين أداء مؤشرات البورصة.. والسوقى يربح 3.5 مليار جنيه

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع نتيجة تصارع القوى البيعية والشرائية على الأسهم الكبرى والقيادية، ونظيرتها الصغيرة ومتوسطة القيمة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 634.017 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13370 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4378 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 2779 نقطة.