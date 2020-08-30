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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاثنين باستغلال الأطفال

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:31 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة متهمين بالاتجار فى البشر واستغلال الأطفال فى أعمال التسول بعابدين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلًا منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين "إ.إ"، و"ص.م"، تهمة الاتجار بالأطفال المجنى عليهم "م.س"، و"ي. ا"، و" ح.ح"، بأن استغلوهم وأجبروهم على أعمال التسول بالطريق العام، إذ آوياهما بالحديقة العامة بمنطقة باب اللوق، والتى كان يبسط فيها المتهمين سيطرتهما متخذين إياها مكانًا لمعيشتهم، ومستغلين حداثة سن المجنى عليهم وحاجتهم للمال، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف والتهديد، حيث أجبرا المجنى عليهم على أعمال التسول، مقابل استحصالهم منهم على المبالغ التي يحصلونها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة تحريض المجنى عليهم على جنحة التسول، وتعريض أمنهم وحياتهم للخطر، كما قاما بسرقة المجنى عليهما بالإكراه بأن أشهرا فى وجههم الأسلحة البيضاء، مما بث الرعب فى نفوسهم، وشل مقاومتهم، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال المجنى عليهم بالإكراه.

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