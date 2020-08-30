ضبط 110 أشخاص لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء بالمحافظات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن من ضبط 110 أشخاص، لمخالفتهم قرار إيقاف كافة صور أعمال البناء، وذلك خلال 24 ساعة.يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم، لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.