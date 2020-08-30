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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مرتكب واقعة مقتل سائق «توكتوك» بكفر الشيخ

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:39 م
ضبط سائق توك توك
ضبط سائق توك توك
مريم جبل و عمرو المزيدى
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أقدم شاب على قتل صديقه في محافظة كفر الشيخ، بقصد سرقة "التوكتوك" الخاص به، أثناء محاولة مقاومته حيث قام بخنقه حتى الموت.

وورد بلاغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ، بالعثور على جثة سائق "توكتوك"، مُقيم دائرة المركز بناحية المنشية الجديدة بدائرة المركز، وبسؤال والده قرر خروج المجني عليه للعمل على "التوكتوك" قيادته وعدم عودته والعثور على المركبة.

وتوصلت جهود تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا مُقيما بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه، وأضاف أنه عندما كان بصحبته أثناء عودتهما للمنزل، حاول سرقة "التوكتوك" الخاص به إلا أنه قاومه فخنقه بيده حتى أودى بحياته، ثم ألقى الجثة بمكان العثور واستولى على "التوكتوك" وهاتفه المحمول وهرب.

وأضاف بتوجهه إلى شخصين، مُقيمين بدائرة المركز وعرض عليهما بيع "التوكتوك" مقابل مبلغ ألف جنيه إلا أنهما رفضا عقب علمهما أنه من متحصلات جريمة قتل فقام بإخفاء "التوكتوك" بمكان العثور عليه خشية افتضاح أمره، وبسؤالهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم، وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والذى قام بالتصرف به بالبيع لدى محل هواتف محمولة "كائن بمدينة سيدى سالم" مقابل مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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