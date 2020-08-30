الأمن يكشف غموض مقتل مزارع فى القليوبية

نجحت أجهزة الأمن في كشف غموض مقتل مزارع بمحافظة القليوبية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من أحد المواطنين، مُقيم بدائرة المركز بعثوره على جثة نجله بداخل منزلهما، والعثور على سلاح أبيض"سكين" ملوث بالدماء وسلامة جميع منافذ ومحتويات المنزل.وتوصلت جهود تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارعا مُقيما بدائرة المركز.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما، وقيامه بالاعتداء عليهما بالسكين المعثور عليه بمحل الواقعة فأحدث إصابته التى أودت بحياته وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.