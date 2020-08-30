«الأطباء»: صرف 11 مليون جنيه دعم لـ550 طبيبا أصيبوا بكورونا

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، عن استئناف صرف الدعم المالي المخصص للأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، منذ يوم الخميس ٢٧ أغسطس، حيث تم صرف الدعم المالي لـ ٥٥٠ طبيبا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بإجمالي ١١ مليون جنيه.وأشارت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية أن اللجنة مستمرة في استلام ومراجعة الطلبات المقدمة من الأطباء البشريين تمهيدًا لصرفها من اتحاد المهن الطبية تباعًا.يذكر أنه تم صرف الدعم المالي لـ ٦٠٨ أطباء مصابين بفيروس كورونا في وقت سابق ليصل إجمالي الدعم المنصرف للأطباء البشريين المصابين بالفيروس حتى الآن إلى ٢٣ مليون و١٦٠ ألف جنيه.ويعد الدعم المالي مشاركة من النقابة في تحمل جزء من الأعباء عن الأطباء المصابين وتشجيعًا لهم لما بذلوه في محاربة الوباء، وليس بديلًا عن المطالبات المستمرة بحق الأطباء في بدل عدوى عادل ومعاش استثنائي لأسر الشهداء وتعويض مالي مناسب لهم.