رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأطباء»: صرف 11 مليون جنيه دعم لـ550 طبيبا أصيبوا بكورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:50 ص
الأطباء
الأطباء
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، عن استئناف صرف الدعم المالي المخصص للأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، منذ يوم الخميس ٢٧ أغسطس، حيث تم صرف الدعم المالي لـ ٥٥٠ طبيبا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بإجمالي ١١ مليون جنيه.

وأشارت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية أن اللجنة مستمرة في استلام ومراجعة الطلبات المقدمة من الأطباء البشريين تمهيدًا لصرفها من اتحاد المهن الطبية تباعًا.

يذكر أنه تم صرف الدعم المالي لـ ٦٠٨ أطباء مصابين بفيروس كورونا في وقت سابق ليصل إجمالي الدعم المنصرف للأطباء البشريين المصابين بالفيروس حتى الآن إلى ٢٣ مليون و١٦٠ ألف جنيه.

ويعد الدعم المالي مشاركة من النقابة في تحمل جزء من الأعباء عن الأطباء المصابين وتشجيعًا لهم لما بذلوه في محاربة الوباء، وليس بديلًا عن المطالبات المستمرة بحق الأطباء في بدل عدوى عادل ومعاش استثنائي لأسر الشهداء وتعويض مالي مناسب لهم.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تأمر بحبس متهم جديد بقضية فتاة «فيرمونت»

الباز: السيسي لا يطمع في الحكم وجاء باستدعاء من المصريين

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020

المتهمون باغتصاب فتاة فى التجمع ينكرون الجريمة: «إحنا من عائلات مرموقة»

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

النيابة العامة تأمر بحبس متهم جديد بقضية فتاة «فيرمونت»

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«فلّسنا في أول 7 شهور وشعرت معه بالجوع».. بدايات زواج جيهان بالرئيس السادات

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

نجم الساعة

الليلة.. عزة دياب تقرأ فصلًا من روايتها «لقاء» ببرنامج «اقرأ معانا»

منوعات

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

لقاحات الأنفلونزا تنقذ حياة مرضى قصور وظائف القلب

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

خالد جلال يعلن استمرار برنامج «عودة الروح» حتى منتصف سبتمبر

يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات

«أبوجليّل»: استلهمت تجربة سجن جدي في ثورة 19 لكتابة «يدي الحجرية»

متخصصون يؤكدون على أهمية مواكبة المكتبات للتطور التكنولوجي