حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 30 أغسطس 2020
الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:32 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:
مهنيًا: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية وسارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.
عاطفيًا: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال: ماذا أريد فعلًا؟ قلب الطاولة، أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة الباهظة والتنازلات؟.
صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون على التخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.
مهنيًا: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية وسارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.
عاطفيًا: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال: ماذا أريد فعلًا؟ قلب الطاولة، أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة الباهظة والتنازلات؟.
صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون على التخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.