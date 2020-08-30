حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 30 أغسطس 2020

قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:مهنيًا: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية وسارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.عاطفيًا: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال: ماذا أريد فعلًا؟ قلب الطاولة، أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة الباهظة والتنازلات؟.صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون على التخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.