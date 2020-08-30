إحالة عصابة «كابو» لسرقة المساكن بالمرج لـ«الجنايات»

أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "حمادة. إ" والشهير بـ"كابو"، "علي. ع"، "نادر. م" عاطلين ولديهم سجل جنائي، وأقر المتهمين بسرقتهم للشقق السكنية بمنطقة المرج وأقروا بسرقة 7 شقق بأسلوب المفتاح المصطنع، وتمكنوا من سرقة مصوغات ومبالغ مالية تقدر بـ60 ألف جنيه، كما أقروا بشروعهم في قتل سيدة بآله حادة تصادف وجودها أثناء محاولتهم سرقة إحدى الشقق بالمرج.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة شققهم السكنية بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم أقروا بإرتكاب وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.