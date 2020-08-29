محافظ مطروح: 11 منحة دراسية جديدة لطلاب الثانوية العامة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، عن التنسيق مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام.وأوضح المحافظ أنه تم حتى الآن توفير 11 منحة دراسية جديدة للعام الدراسى 2020-2021، إضافة إلى منحتى الجامعة الألمانية لأوائل الشهادة الثانوية، مع فتح باب التقدم والتسجيل للطلاب الحاصلين على مجموع 92% فأكثر لشعبة علمى علوم، 90% فأكثر لعملى رياضيات، والقسم الأدبى من الراغبين للتقدم لهذه المنح الدراسية.وأضاف أن المنح الجديدة منها 8 بالجامعة الصينية، تشمل المصروفات الدراسية فقط، تضمنت منحتين بكلية العلاج الطبيعى بشرط حصول الطالب على مجموع 95%، 3 منح بكلية الهندسة والتكنولوجيا بشرط حصول الطالب على مجموع 90%، 3 منح بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، على أن يجتاز الطالب اختبارات القبول الخاصة بالجامعة".وتابع المحافظ أن جامعة النهضة وافقت على 3 منح دراسية منها منحة بكلية علوم الحاسب، منحة بكلية الإعلام، وأخرى بإدارة الأعمال.وأشار إلى أنه سيتم استقبال الطلاب الراغبين للتقدم بهذه المنح بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مع الالتزام بالضوابط الاحترازية وارتداء الكمامة، بدءًا من غد الأحد 30 أغسطس حتى السبت 5 سبتمبر المقبل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وفق الضوابط والمشروط المعلن عنها مسبقًا.