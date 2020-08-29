رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: 11 منحة دراسية جديدة لطلاب الثانوية العامة

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:02 م
خالد شعيب
خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، عن التنسيق مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام.

وأوضح المحافظ أنه تم حتى الآن توفير 11 منحة دراسية جديدة للعام الدراسى 2020-2021، إضافة إلى منحتى الجامعة الألمانية لأوائل الشهادة الثانوية، مع فتح باب التقدم والتسجيل للطلاب الحاصلين على مجموع 92% فأكثر لشعبة علمى علوم، 90% فأكثر لعملى رياضيات، والقسم الأدبى من الراغبين للتقدم لهذه المنح الدراسية.

وأضاف أن المنح الجديدة منها 8 بالجامعة الصينية، تشمل المصروفات الدراسية فقط، تضمنت منحتين بكلية العلاج الطبيعى بشرط حصول الطالب على مجموع 95%، 3 منح بكلية الهندسة والتكنولوجيا بشرط حصول الطالب على مجموع 90%، 3 منح بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، على أن يجتاز الطالب اختبارات القبول الخاصة بالجامعة".

وتابع المحافظ أن جامعة النهضة وافقت على 3 منح دراسية منها منحة بكلية علوم الحاسب، منحة بكلية الإعلام، وأخرى بإدارة الأعمال.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال الطلاب الراغبين للتقدم بهذه المنح بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مع الالتزام بالضوابط الاحترازية وارتداء الكمامة، بدءًا من غد الأحد 30 أغسطس حتى السبت 5 سبتمبر المقبل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وفق الضوابط والمشروط المعلن عنها مسبقًا.

موضوعات متعلقة

السيسى عن البناء غير المخطط: «ما تحملوناش أعباء أكبر مننا»

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

بعد إهانته لـ سعد الصغير.. مدحت العدل: أعتذر ولن تتكرر

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020

الصور

image description

ألبوم.. حفل نسمة عبدالعزيز في الأوبرا

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

السيسى عن البناء غير المخطط: «ما تحملوناش أعباء أكبر مننا»

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

«العازف» مجموعة قصصية تتناول حياة المرأة بعد الطلاق

خزعل الماجدي يكشف سر تشويه «الحضارة البابلية»

«إنسان ضل الطريق» يضع روشتة لمشاكل الشباب بـ 18 قصة حقيقية

فضح الصهاينة.. ناجي العلي عبر عن معاناة الفلسطينين برسوماته