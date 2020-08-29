سقوط شقيقين تخصصا فى سرقة الشقق بالمقطم

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن شقيقان، كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المساكن والشركات بالمقطم.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط شقيقين بحوزتهما مبلغ مالى، متحصلات وقائع سرقة- مجموعة من الأدوات مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ممارسة نشاط السرقة من داخل الشركات والمساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليه.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.