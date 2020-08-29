مقتل جندي هندي و7 متمردين إثر اشتباكات بالأسلحة النارية في كشمير

أعلن الجيش الهندي، اليوم السبت، مقتل جندي هندي و7 متمردين خلال مواجهتين بالأسلحة النارية وقعتا، على مدار الـ24 ساعة الماضية، في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الهندي، الكولونيل راجيش كاليا، قوله إن 3 مسلحين وجنديا هنديا قتلوا في وقت مبكر اليوم السبت بعدما نفذ الجنود ورجال الشرطة الهندية عملية بحث عن مسلحين في قرية بمنطقة "بولواما"، مضيفا أن الجنود استردوا بندقية هجومية ومسدسين من المسلحين الذين لقوا مصرعهم.من جانبها، أكدت الشرطة الهندية أن فرقا مشتركة من الجيش والقوات شبه العسكرية وقوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا، أمس الجمعة، على قرية في منطقة شوبيان إثر ورود معلومة تفيد باختباء مسلحين هناك؛ ما أدى إلى حدوث تبادل لإطلاق النار.وأضافت الشرطة- في بيان- أن 4 مسلحين لقوا مصرعهم وتم إلقاء القبض على مسلح آخر خلال العملية، مشيرة إلى أنه تم مصادرة بندقيتين آليتين و3 مسدسات من موقع القتال.