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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التعليم العالي»: نجرب 4 لقاحات لكورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:13 م
الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
الشيماء زيدان
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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن مدى اقتراب مصر من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال "عبدالغفار"، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إننا لدينا 4 أنواع من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا يتم تجربتها وبحثها في المركز القومي للبحوث.

وأشار "المتحدث باسم وزارة التعليم العالي" إلى أن وزارة التعليم العالي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث انتهت من جميع إجراءات التجارب قبل السريرية على الحيوانات.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار: "قدمنا ملف لهيئة الدواء المصرية للحصول على الموافقات الرسمية لبدء تصنيع اللقاح الخاص بيفروس كورونا."

ونوّه متحدث التعليم العالي: "نحن في مرحلة تحتاج إلى السرعة في إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا، حتى ننتهي من هذا الوباء قريبًا وترجع الحياة إلى طبيعتها."

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