شريف عبدالمنعم: «الأهلي عمره ما أخل بتعاقده مع أي لاعب»

قال الكابتن شريف عبدالمنعم، نجم النادي الأهلي السابق، إن المدرب "كارتيرون" مدرب الزمالك احترم إمكانيات النادي الأهلي، بينما "فايلر" مدرب الأهلي ظُلم في مباراة "القمة" بسبب أعداد الإصابات في فريقه.وأضاف "عبدالمنعم"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، مساء اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي عمره ما أخل بتعاقده مع أي لاعب.وأشار "نجم النادي الأهلي السابق"، إلى أن واقعة وليد سليمان وعبدالشافي لم تكن متعمدة، حيث إن وليد سليمان لم يقصد إصابة عبدالشافي.