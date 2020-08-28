العراق: 74 وفاة و4177 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:11 م
منار أحمدطباعة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 4177 إصابة و74 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 22634 نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1547498 نموذجا".
وأضافت: "كما تم تسجيل 3865 حالة شفاء خلال ذات المدة".
وبلغ مجموع حالات الوفاة في العراق منذ ظهور كورونا فيه 6814، والإصابات 223612، بينما حالات الشفاء بلغت 164874.
وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 22634 نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1547498 نموذجا".
وأضافت: "كما تم تسجيل 3865 حالة شفاء خلال ذات المدة".
وبلغ مجموع حالات الوفاة في العراق منذ ظهور كورونا فيه 6814، والإصابات 223612، بينما حالات الشفاء بلغت 164874.