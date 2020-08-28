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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدينة تونسية تفرض حظر التجوال الليلي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:38 م
تونس
تونس
منار أحمد
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أعلنت مدينة الجهوية في ولاية الكاف التونسية، شمال غرب البلاد، اليوم الجمعة، عن حظر تجوال ليلي يشمل المدينة الرئيسية في الجهة الكاف، للحد من فيروس كورونا المستجد.

وتشهد تونس زيادة يومية مقلقة في الإصابات بالفيروس تجاوزت 150 إصابة جديدة في اليوم.، وبلغ عدد الإصابات في الكاف حتى يوم أمس 144.

ويمتد الحظر الذي يبدأ سريانه اليوم لمدة 10 أيام، من السابعة مساء إلى الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتعتبر الكاف ثاني ولاية تتخذ هذه الخطوة بعد قابس، جنوب شرق البلاد.

وقررت سلطات الولاية أيضًا غلق كل قاعات الأفراح في المدينة بداية من اليوم وحتى إشعار آخر، ومواصلة التقصي النشط ورفع العينات إلى المخابر للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وشددت السلطات على الزامية وضع الكمامات واحترام البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات واحترام التباعد الجسدي.

وأعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض المستجدة وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي، نصاف بن علية، أن حلقات العدوى بالفيروس في ولايات مثل قابس، والكاف، والقيروان، مرتبطة أساسًا بحفلات الزواج التي تنشط بوتيرة أكبر في فصل الصيف.

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