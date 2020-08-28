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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الأوقاف»: قيادات الوزارة كانت فى استنفار كامل لعودة صلاة الجمعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:24 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
ياسمين عباس
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة وخطبة الجمعة عادت بعد تعقيم وتطهير المساجد كاملة خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن قيادات الوزارة كانت في استنفار كامل اليوم، والجميع كان يعتلي المنبر ابتهاجًا وفرحًا بعودة صلاة الجمعة بعد شهور من الانقطاع.

وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المسجد الذي سيفتح لأداء صلاة الجمعة هو الذي له إمام أو خطيب مكافأة أو خطيب متطوع ثقة ويعامل كأنه خطيب مكافأة، منوهًا إلى أن الزواية التي تبلغ مساحتها أكثر من 100 متر تفتح وفقًا لرؤية مدير المديرية، والزاوية التي مساحتها أقل من 100 متر أو الزاوية الموجودة بجوار مسجد تغلق تمامًا في صلاة الجمعة.

ووجه رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، التحية للشعب المصري الذي ضرب قدوة في الامتثال للإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة دون ضجر أو مخالفات تُذكر، ومرت صلاة الجمعة بسلام، وكان المصريين البطل الحقيقي في ذلك.

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