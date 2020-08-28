ميركل: عدم وجود لقاح لكورونا أمر خطير.. والأشهر المقبلة أكثر صعوبة

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنه لا يوجد حتى الآن دواء أو لقاح لفيروس كورونا، لافتة إلى إنه أمر خطير، وعلينا أن نتوقع أن تكون بعض الأشياء أكثر صعوبة في الأشهر القليلة المقبلة.وأعربت ميركل- في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- عن قلقها جراء أزمة كورونا، خاصة في أماكن العمل والمدارس حيث يزداد خطر الإصابة، مشيرة إلى أن التجربة قد أثبتت أمرا إيجابيا أن ألمانيا لديها نظام صحي قوي، موجهة الشكر للمواطنين، قائلة: "لقد أظهر الناس العقل والمسئولية والإنسانية في التعامل مع الأمر وأنا ممتنة لذلك".وأضافت ميركل: نريد بذل قصارى جهدنا في الخريف للحفاظ على التماسك الاجتماعي قدر الإمكان، لاسيما أن هذا يجعل مجموعات كاملة من المواطنين معرضة للخطر بشكل خاص، من بينهم كبار السن والأشخاص المحتاجون للرعاية.وأوضحت: "علينا أن نولي اهتمامًا خاصًا بهم جميعًا"، مضيفة أنه من الضروري تقديم الدعم ومواصلة التواصل.وأشارت المستشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية تريد أيضًا الحفاظ على الحياة الاقتصادية مستمرة إلى أقصى حد ممكن أو استئنافها مرة أخرى، معربة عن أملها فى أن يقوم صندوق الاتحاد الأوروبي بإعادة الإعمار بدوره المنوط به.وأضافت ميركل أنه قد تم الاتفاق بين رؤساء الدول والحكومات على إنشاء صندوق مشترك لإعادة الإعمار الاقتصادي بمليارات الدولارات، مضيفة أنه يجب الآن القيام بكل شيء حتى يصبح الصندوق نافذ المفعول عام 2021، لكنها تستعد لـ"مفاوضات صعبة" مع برلمان الاتحاد الأوروبي، الذي لم يوافق عليه بعد.ونوهت: "ألمانيا ستحصل على حوالي 22 مليار يورو من الصندوق، ويجب أن يتم طلب الأموال وتوجيهها بسرعة إلى التعليم الرقمي وحماية المناخ".