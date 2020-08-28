77.3 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب والعرب بالبورصة

استحوذت سوق الأسهم على نصيب الأسد من تعاملات البورصة خلال الأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 85.49%، مقابل 14.51% لسوق السندات.وكشفت أحدث بيانات لإدارة البورصة المصرية عن استحواذ المستثمرين المصريين على 79.9% من إجمالي قيمة التعاملات، مقابل 14.8% للمستثمرين الأجانب و5.4% للمتعاملين العرب، وذلك خلاف الصفقات.واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء خلال الأسبوع، ليصل صافي مشترياتهم إلى 9 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 68.3 مليون جنيه.يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذ على 72.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 21% وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.290 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.8261 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.