رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

77.3 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب والعرب بالبورصة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:52 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
استحوذت سوق الأسهم على نصيب الأسد من تعاملات البورصة خلال الأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 85.49%، مقابل 14.51% لسوق السندات.

وكشفت أحدث بيانات لإدارة البورصة المصرية عن استحواذ المستثمرين المصريين على 79.9% من إجمالي قيمة التعاملات، مقابل 14.8% للمستثمرين الأجانب و5.4% للمتعاملين العرب، وذلك خلاف الصفقات.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء خلال الأسبوع، ليصل صافي مشترياتهم إلى 9 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 68.3 مليون جنيه.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذ على 72.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 21% وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.290 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.8261 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

الصور

image description

أحباب الله يلبون النداء في الجمعة الأولى (صور)

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

الأكثر قراءة

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

منوعات

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

تعرف على مرض دفع رئيس وزراء اليابان للاستقالة؟

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي