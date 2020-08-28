77.3 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب والعرب بالبورصة
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:52 م
اكرم عمرانطباعة
استحوذت سوق الأسهم على نصيب الأسد من تعاملات البورصة خلال الأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 85.49%، مقابل 14.51% لسوق السندات.
وكشفت أحدث بيانات لإدارة البورصة المصرية عن استحواذ المستثمرين المصريين على 79.9% من إجمالي قيمة التعاملات، مقابل 14.8% للمستثمرين الأجانب و5.4% للمتعاملين العرب، وذلك خلاف الصفقات.
واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء خلال الأسبوع، ليصل صافي مشترياتهم إلى 9 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 68.3 مليون جنيه.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذ على 72.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 21% وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.290 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.8261 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكشفت أحدث بيانات لإدارة البورصة المصرية عن استحواذ المستثمرين المصريين على 79.9% من إجمالي قيمة التعاملات، مقابل 14.8% للمستثمرين الأجانب و5.4% للمتعاملين العرب، وذلك خلاف الصفقات.
واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء خلال الأسبوع، ليصل صافي مشترياتهم إلى 9 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 68.3 مليون جنيه.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذ على 72.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 21% وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.290 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.8261 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.