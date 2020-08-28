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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

إخوانى منشق: القبض على «عزت» ضربة قاضية للتنظيم والجماعات الإرهابية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:37 م
طارق البشبيشي
طارق البشبيشي
عائشة حسن
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قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن إلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، تمثل ضربة قاصمة ونكسة في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن محمود عزت كان واحدًا من أقطاب الجماعة فكان له دور بارز في كل العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر مؤخرًا، فكان العقل المدبر للجماعة وكانت لديه قدرة شديدة على التخفي من أعين الأجهزة الأمنية.

ولفت البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية بذلت مجهودات كبيرة في مراقبة هذا المجرم، وإحكام السيطرة عليه حتى إلقاء القبض عليه في مسكن تم تأجيره ضمن محاولات تخفيه بين الأنحاء المختلفة في المحافظات، مشيرًا إلى أن لكل مجرم في النهاية لا بد وأن يقع في يد العدالة مهما كان قدرته على التخفي، فسيواجه المحاكمة بتهم الإرهاب والقتل والتفجيرات والعمليات الإرهابية التي حدثت في مصر على مدار السنوات الماضية.

وأكد أن محمود عزت، رجل شديد التطرف والعقيدة الإخوانية التي تبناها عن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان في مصر، منوها بأنه أشرف على كل أوجه النشاط الإخواني الإرهابي في مصر، أبرزها كانت الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأى العام، وكذلك إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كل أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها فى الإساءة للدولة المصرية.

وثمن القيادي الإخواني هذه الخطوة، التي تعد انتصارًا كبيرًا وضربة قاسمة للجماعة وستكون لها آثار سلبية كبيرة على الجماعة وسيظهر ذلك في محاولات للرد على تلك الخطوة الناجحة، منوها بأن الجماعة أصيبت بالإحباط واليأس والسعار والجنون وفقدان توازن، والذي سيدفعها للأخذ بالثآر، فمحمود عزت كان المتبقي للجماعات الإرهابية والقبض عليه أمر مربك للغاية لهم.

وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وأفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية بأنَّ معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت مسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بوجوده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

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