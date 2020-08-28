رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

صلاة الجمعة في المساجد اليوم.. موضوع الخطبة والإجراءات الاحترازية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:57 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
الدستور
طباعة
بعد توقف دام قرابة 5 أشهر نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، تستقبل المساجد المصرية اليوم أول صلاة جمعة، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد، منذ إغلاقها في مارس الماضي من العام الجاري.

صلاة الجمعة في المساجد اليوم

موضوع خطبة الجمعة
ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي ينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، تحت عنوان "الأمل حياة"، تفاؤلًا بعودة صلاة الجمعة.

الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمساجد
قامت جميع مديريات الأوقاف في المحافظات على مستوي الجمهورية من أعمال التعقيم والنظافة للمساجد الكبرى والجامعة، التي انطلقت الاثنين حتى أمس الخميس، كما سيتولى العاملين مسئولين مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

الإجراءات الخاصة بـ المصلين داخل المساجد
نص قرار مجلس الوزراء ووزير الأوقاف على عدة شروط لعودة صلاة الجمعة بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، ويقدم "الدستور" في نقاط الضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية وبمحددات منها الالتزام بكل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.

- مراعاة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي.

- سيتم فتح دور العبادة قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

- الاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي، والالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة على 10 دقائق.

-الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.

-استمرار غلق دور المناسبات ودورات المياه الملحقة بدور العبادة.

قد يهمك أيضا..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

«130 مليون دولار».. أمريكا تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

الصور

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

الأكثر قراءة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

أقوى دليل على إمكانية انتشار كورونا على الطائرات

مضادات الفيتامينات يمكن أن تكون منقذة للبشرية

خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض لمكافحة الملاريا

مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

«كل يوم شاعر».. محمود قرني يشارك بـ«فصل في عشق النمرة»

بعد 9 روايات تحولت لمسلسلات.. «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ على التلفزيون