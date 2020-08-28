صلاة الجمعة في المساجد اليوم.. موضوع الخطبة والإجراءات الاحترازية

صلاة الجمعة في المساجد اليوم موضوع خطبة الجمعة

ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي ينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، تحت عنوان "الأمل حياة"، تفاؤلًا بعودة صلاة الجمعة.



الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمساجد

قامت جميع مديريات الأوقاف في المحافظات على مستوي الجمهورية من أعمال التعقيم والنظافة للمساجد الكبرى والجامعة، التي انطلقت الاثنين حتى أمس الخميس، كما سيتولى العاملين مسئولين مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.



الإجراءات الخاصة بـ المصلين داخل المساجد

نص قرار مجلس الوزراء ووزير الأوقاف على عدة شروط لعودة صلاة الجمعة بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، ويقدم "الدستور" في نقاط الضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية وبمحددات منها الالتزام بكل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.



- مراعاة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي. موضوع خطبة الجمعةويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي ينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، تحت عنوان "الأمل حياة"، تفاؤلًا بعودة صلاة الجمعة.الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمساجدقامت جميع مديريات الأوقاف في المحافظات على مستوي الجمهورية من أعمال التعقيم والنظافة للمساجد الكبرى والجامعة، التي انطلقت الاثنين حتى أمس الخميس، كما سيتولى العاملين مسئولين مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.الإجراءات الخاصة بـ المصلين داخل المساجدنص قرار مجلس الوزراء ووزير الأوقاف على عدة شروط لعودة صلاة الجمعة بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، ويقدم "الدستور" في نقاط الضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية وبمحددات منها الالتزام بكل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.- مراعاة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي.



- سيتم فتح دور العبادة قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.



- الاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي، والالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة على 10 دقائق.



-الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.



-استمرار غلق دور المناسبات ودورات المياه الملحقة بدور العبادة.







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بعد توقف دام قرابة 5 أشهر نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، تستقبل المساجد المصرية اليوم أول صلاة جمعة، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد، منذ إغلاقها في مارس الماضي من العام الجاري.