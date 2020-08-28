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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رشاد ينتهى من «فى غيابه تمام» بعد انفصاله عن زوجته

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:21 ص
محمد رشاد
محمد رشاد
محمد مجدي
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أعلن الفنان محمد رشاد، منذ أسابيع قليلة انفصاله بشكل كامل عن زوجته مي حلمي، وذلك عبر حساباته المختلفة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا".

وعلمت "الدستور"، أن رشاد انتهى بشكل كامل من تسجيل أغنية جديدة تتناول فكرة الحياة الجديدة بعد نهاية علاقة بين حبيبين، في العمل الذي سيحمل اسم "في غيابه تمام"، حيث من المرجح أن يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما أصبحت جاهزة تمامًا للعرض الجماهيري.

وتتناول الأغنية قوة الرجل في تحمل نهاية أي علاقة، ليظهر "رشاد" بشكل أقوى بعد إنفصاله عن زوجته عبر كلمات الاغنية.

جدير بالذكر أن الاغنية من كلمات الشاعر هشام عبدالحليم، وألحان الملحن حسن سراج، وتوزيع موسيقي أسامة عبدالهادي، وهندسة صوتية وماستر مصطفى رءوف.

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