الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق فى إطلاق الشرطة الأمريكية النار على مواطن أسود

طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإجراء تحقيق في إطلاق الشرطة الأمريكية النار على رجل أسود في ولاية ويسكونسن الأمريكية، أثار احتجاجات جديدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أطلق ضابط شرطة أبيض النار على جاكوب بليك، 29 عاما، في كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الأحد الماضي وإصابة بليك في ظهره.وقال المتحدث إن العنصرية يجب التصدي لها في كل مجتمع، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان حول العالم، وكذلك في المنظمات بما في ذلك الأمم المتحدة.وأضاف أنه، من المهم أيضًا أن يتمكن الناس من التعبير عن أنفسهم من خلال العمل الاحتجاجي السلمي، كما أنه من حقهم.وأثار سابقًا، حادث مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة جثم على رقبته في مينيابوليس في مايو حركة احتجاجية في أنحاء البلاد دفعت من أجل خفض أو إلغاء ميزانيات الشرطة.