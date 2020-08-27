التخطيط: 739 مليون جنيه لتطوير معهد أورام الزقازيق

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من مشروع تطوير معهد الأورام بجامعة الزقازيق بالشرقية بنهاية يونيو الماضي، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 739 مليون جنيه.وقالت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إن المشروع يتضمّن استكمال تشطيبات المرحلة الثالثة وشراء أجهزة طبية وعدد وأدوات وسيارة إسعاف وميكروباصات للموظفين وشراء تجهيزات للمعهد.وأشارت إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لصالح تنفيذ المشروع خلال العام المالى الماضي 2019 - 2020 بلغت 60 مليون جنيه، أنفق منها 59.1 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضي بمعدل إنفاق مالي سنوي بلغ 99%.