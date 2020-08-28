رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 28-8-2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:15 ص
الحديد
الحديد
أحمد عاشور
طباعة
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 28-8-2020، خلال تعاملات نهاية الأسبوع بالأسواق المحلية.

وشهدت مبيعات الأسواق استقرارا نسبيا، على الرغم من حالة ركود حركات البيع والشراء، التي ضربت الأسواق بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا.

ورغم التراجع في معدلات السحب على مواد البناء التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، إلا أن الإستقرار النسبي الذي يشهده السوق المصري يرجع إلى المشروعات القومية الضخمة التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا، تراجعت أسعار حديد التسليح، بعد أن حققت في مصر زيادات ببعض الأنواع قبل يومين، يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه التوقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.

وتراوحت أسعار الحديد تتراوح بين 9100 – 9500 تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 9500 – 9950 للطن.

أسعار الحديد اليوم 

سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيهسعر الأسمنت المصري اليوم

أسعار الأسمنت المصري اليوم

في سياق متصل، تراجعت أسواق الأسمنت والتي قدرت في المتوسط بـ10 جنيهات على الرغم من من الزيادات التي حققتها الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الأسمنت المسلح 700 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 700 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 705 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.

بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 700 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 715 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 700 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 700 جنيهًا للطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

رئيس الوزراء يقر 7 محددات لعودة صلاة الجمعة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

تواصل الارتفاع.. الصحة: 25 حالة وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

اتحاد اليد يقرر إقامة نصف نهائى كأس مصر للسيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية

الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

جوجل يحتفى بالروائى الفرنسى الأشهر «ألكسندر دوما»

«بلالة» يُحيى حفل الفن الشعبى بمركز طلعت حرب الثقافى.. الليلة

الإنتاج الأضخم.. ابنة نجيب محفوظ تكشف تفاصيل تحويل «كفاح طيبة» لمسلسل

«المصرية اللبنانية» تكشف خطة النشر بعد فترة توقف كورونا