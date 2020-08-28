أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 28-8-2020
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:15 ص
أحمد عاشورطباعة
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 28-8-2020، خلال تعاملات نهاية الأسبوع بالأسواق المحلية.
وشهدت مبيعات الأسواق استقرارا نسبيا، على الرغم من حالة ركود حركات البيع والشراء، التي ضربت الأسواق بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا.
ورغم التراجع في معدلات السحب على مواد البناء التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، إلا أن الإستقرار النسبي الذي يشهده السوق المصري يرجع إلى المشروعات القومية الضخمة التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.
وتراوحت أسعار الحديد تتراوح بين 9100 – 9500 تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 9500 – 9950 للطن.
أسعار الحديد اليوم
سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.
وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.
وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيهسعر الأسمنت المصري اليوم
وسجل سعر الأسمنت المسلح 700 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 700 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 705 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.
بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 700 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 715 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 700 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 700 جنيهًا للطن.
وشهدت مبيعات الأسواق استقرارا نسبيا، على الرغم من حالة ركود حركات البيع والشراء، التي ضربت الأسواق بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا.
ورغم التراجع في معدلات السحب على مواد البناء التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، إلا أن الإستقرار النسبي الذي يشهده السوق المصري يرجع إلى المشروعات القومية الضخمة التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم في مصرمحليًا، تراجعت أسعار حديد التسليح، بعد أن حققت في مصر زيادات ببعض الأنواع قبل يومين، يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه التوقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.
وتراوحت أسعار الحديد تتراوح بين 9100 – 9500 تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 9500 – 9950 للطن.
أسعار الحديد اليوم
سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.
وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.
وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيهسعر الأسمنت المصري اليوم
أسعار الأسمنت المصري اليومفي سياق متصل، تراجعت أسواق الأسمنت والتي قدرت في المتوسط بـ10 جنيهات على الرغم من من الزيادات التي حققتها الأسبوع الماضي.
وسجل سعر الأسمنت المسلح 700 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 700 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 705 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.
بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 700 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 715 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 700 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 700 جنيهًا للطن.