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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أول إنسان تتخطى ثروته 200 مليون دولار».. قصة كفاح مؤسس «أمازون»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:22 م
جيف بيزوس
جيف بيزوس
جميلة على
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بلغت ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون 200 مليار دولار، ليصبح بذلك أول ملياردير في التاريخ يتجاوز حد 200 مليار دولار. فمن هو وما هي قصة كفاحه؟

- ولد في 12 يناير 1964 في مدينة ألباكيركي في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة.

- أمه هي جاكلين جيس، أنجبته وهى لا تتعدى العشرين عاما عندما تزوجت والده تيد يورجنسن، وبعد انفصالها عنه تزوجت ميجيل بيزوس وهو مهاجر كوبي وقام ميجيل بتبني جيف ليحمل اسم عائلته.

- بعد الزيجة الثانية لوالدته انتقلت العائلة للعيش في هيوستن، حيث درس جيف في مدرسة ريفير أوكس من الصف الرابع حتى الصف السادس، وفيما بعد انتقلت العائلة إلى ميامي بولاية فلوريدا، حيث درس جيف المرحلة الثانوية.

- شارك في التدريب العلمي للطلاب الذي تقيمه جامعة فلوريدا، وحصل على جائزة سيلفر كينت عام 1973.

- دخل جيف جامعة برينستون، حيث درس في مجال الكمبيوتر، وكان يعمل خلال العطلات الصيفية، حيث عمل عام 1984 كمبرمج في النرويج وفي السنة التالية قام بتطوير برنامج لصالح شركة IBM في كاليفورنيا.

- كما انتخب جيف بيزوس، رئيسًا لطلاب جامعة برينستون لاكتشاف الفضاء، وتخرج في الجامعة في 1986 بمرتبة الشرف، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر.

- بعد التخرج عمل جيف في عدة مؤسسات في وول ستريت مثل Fitel Bankers Trust ثم انتقل للعمل في مؤسسة الاستثمار المالي D.E. Shaw، حيث أصبح أصغر نائب رئيس في تاريخ الشركة في 1990، وبدا أن مسيرة جيف الاقتصادية واعدة ومربحة بشكل مذهل، لكنه فجأة قرر التوقف عن العمل لمدة أربع سنوات.

- في 1995 عاد جيف بيزوس، للعمل بتأسيسه موقع أمازون لبيع الكتب عبر الإنترنت، ورغم تشكيك الكثير من خبراء التسويق والمبيعات في نجاحه إلا أن الموقع حقق انتشارًا كبيرًا وأصبح عالميًا في سنة 1997، وفي سنة 1998 بدأ الموقع بتنويع بضائعه عبر إضافة الأقراص المدمجة وشرائط الفيديو، وفي 2002 بدأ ببيع الملابس، كما أنشأ الموقع محرك البحث A9 في سنة 2003 وهو محرك بحث متخصص في مواقع التجارة الإلكترونية.

- في سنة 2010 وقع موقع أمازون اتفاقية مع وكالة Wylie لإعطائه الحقوق الرقمية لأعمال الكثير من المؤلفين، وهو ما زاد بشكل كبير في أرباح الموقع والمبيعات وبالتالي أرباح المؤلفين، رغم اعتراض بعض دور النشر الورقية.

- في الخامس من أغسطس سنة 2013 اشترى جيف بيزوس، صحيفة Washington Post العريقة وكل مؤسساتها لصالح موقع أمازون بمبلغ 250 مليون دولار، منهيًا سيطرة عائلة جراهام على المؤسسة لأكثر من أربعة عقود.

- في ديسمبر 2013 كشف جيف، عن مبادرة تجريبية لموقع أمازون باسم Amazon Prime Air التي ستستعمل الطائرات الصغيرة بدون طيار لحمل البضاعة إلى الزبائن الذين لا يبعدون أكثر من عشرة أميال عن فروع الشركة.

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