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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: لقاح كورونا اجتاز التجارب على الحيوانات والمتطوعين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:36 م
بوتين
بوتين
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا اجتاز التجارب على الحيوانات وعلى المتطوعين، مشيرًا إلى أن نجلته كانت متطوعة وقد ظهرت لديها أجسام مضادة ضد الفيروس بعد تناول اللقاح.

وقال بوتين، في لقاء تليفزيوني اليوم الخميس: "لقد اجتزنا التجارب قبل السريرية والتجارب السريرية على الحيوانات وعلى المتطوعين".

وأضاف أنه "من الواضح تمامًا اليوم لأخصائيينا أن هذا اللقاح يشكل مناعة مستدامة، وتظهر الأجسام المضادة، تمامًا كما كان الحال مع نجلتي، وهو غير ضار".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن درجة حرارة نجلته وصلت لـ38.4 في أول يوم بعد تناول اللقاح، وفي اليوم التالي وصلت إلى أعلى قليلًا من 37 درجة.

وتابع قائلًا: "بعد اليوم الثاني من تناول اللقاح، وخلال 21 يومًا أيضًا ارتفعت الحرارة قليلًا، ولكن كل شيء حاليًا على ما يرام".

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