إسرائيل تشكو لبنان و«اليونيفيل» لمجلس الأمن

طالب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولى، باتخاذ إجراءات ضد الحكومة اللبنانية، وكذلك قوات اليونيفيل، بعد حادث إطلاق النار من الجانب اللبنانى على قوة تابعة للجيش الإسرائيلى، الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.وقال جلعاد إردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، في رسالته إلى مجلس الأمن، إن ذلك الهجوم واستمرار حزب الله في تعزيز قوته وعجز قوات الأمم المتحدة فى لبنان "اليونيفيل" عن التدخل فى بعض المناطق، ينذر باندلاع تصعيد أمني على الحدود بين إسرائيل ولبنان.وقالت مصادر مطلعة، لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن هناك مباحثات بين أمريكا وفرنسا حول منح قوات اليونيفيل المزيد من الصلاحيات للتدخل فى أماكن إضافية حال وقوع اشتباكات، بينما ترفض فرنسا ذلك الاقتراح.