سيدة تخلع زوجها بسبب رغبته فى الزواج من أرملة

تقدمت ثلاثينية لمحكمة الأسرة بالأميرية لرفع دعوى تحمل رقم ٥٨٢٢ لسنة ٢٠٢٠ تطالب فيها بخلع زوجها لرغبته فى الزواج من أرملة لتربية أبنائها.وقالت "إيناس.ص "فى دعواها: تزوجت منذ ست سنوات وأثمر زواجنا عن إنجاب طفلين، ومنذ زواجنا وانا أعيش فى غرفة بمنزل عائلته، وفتحت محلا لتفصيل الستائر لأساعده في المعيشة.وأضافت الزوجة: ورثت بعد وفاة والدى مبلغ ١٣٠ ألف جنيه، حينها تمكنت من شراء منزل مكون من طابقين، وبعد تجهيز الشقة بالطابق الثانى ونقل أغراضنا تفاجئت برغبته فى تجهيز الشقة بالطابق الأرضي أيضا، لم أتخيل لحظة واحدة بأن تكون نيته الزواج مرة ثانية، ساعدته حتى جهز الطابق الأرضي وبعد أربعة شهور فقط كانت الصاعقة التى لم أتحملها وهى رغبته في الزواج من أرملة مبررا سترتها وأطفالها، فقدت الوعى وتم نقلى للمستشفى مصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية ولم يغير نيته فى الزواج، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى لخلعه.