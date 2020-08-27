محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجستي بعلم الروم (فيديو)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه المهندس سيد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين، ووجيه عبدالرازق، رئيس مجلس ومدينة مطروح، المعرض اللوجستي 2 لبيع الخضر والفاكهة بنسبة تخفيض 30% في منطقة علم الروم، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وعواقل وأهالي مطروح.وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد، وكيل تموين مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المعرض مقام على مساحة 500 متر، وتم إنشاؤه على الطراز البدوي.وأضاف وكيل تموين مطروح، أن المعرض مقسم إلى أجزاء "قسم الخضر، قسم الفاكهة، قسم اللحوم"، لافتا إلى إقامة المعرض بدعم من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.واطمأن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تخفيض الأسعار من قبل المواطنين المترددين على المعرض بعد افتتاحه بدقائق، مقدما لهم التهنئة على افتتاح المعرض اللوجستي.وقدم محافظ مطروح، الشكر إلى المهندس السيد أبواليزيد، وكيل تموين مطروح، على جهوده في إقامة المعرض اللوجستي لخدمة أهالي محافظة مطروح.