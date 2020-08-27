ضبط صاحب مطبعة ومندوب تسويق بحوزتهما استيكرات مزورة بعين شمس

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مطبعة دون تصريح بعين شمس، وبها كمية كبيرة من الاستيكرات منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة".أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، بدائرة قسم شرطة عين شمس، لفحص المطابع ودور النشر، تمكنت من ضبط (عدد 244.000 استيكر منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية) وجميعها مقلدة ومنسوخة دون تصريح من الجهات المختصة.وعُثر على المضبوطات بداخل إحدى المطابع الكائنة بدائرة القسم، كما تم ضبط شخصين (صاحب المطبعة، مندوب تسويق) لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة "ملك الأول" دون تصريح، وذلك بالمخالفة للقانون.بمواجهة الأول أقر بقيامه بتقليد الاستيكرات المضبوطة بالمطبعة محل عمله لصالح المتهم الثاني، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.