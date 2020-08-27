تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2020

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2020

حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة "دور ثاني" بالشعبة العلمية "علوم ورياضة"، يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020 امتحان الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الرياضية، يوم الأحد 30 أغسطس 2020، امتحان مادة الرياضة التطبيقية " الديناميكا".

ويؤدي الطلاب يوم الأثنين الموافق 31 أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، بينما الرياضيات امتحان البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، وللشعبة الأدبية، امتحان علم النفس والاجتماع

وتنتهي امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني الأحد 2 أغسطس 2020، بعد أداء امتحان الأحياء للشعبة العلمية "علوم"، بينما الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" للشعبة الرياضية.



من جانبه شدد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.



تصحيح مواد الثانوية العامة "دور ثاني"

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كنترولات التصحيح، بدأت بالفعل في تصحيح مواد الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة، الذي انتهى الطلاب من أداء امتحانها، موضحًا أنه يتم التصحيح أول بأول، حتى يتم إعلان النتيجة فور انتهاء الامتحانات، بأيام قليلة.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي بالدور الثاني قد انتهوا من أداء امتحانات كل من المواد الآتية "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، الجبر والهندسة الفراغية، الفيزياء، التاريخ".



يذكر أن امتحانات الثانوية العامة "دور ثاني" قد بدأت يوم 22 أغسطس وتستمر حتى يوم 2 سبتمبر 2020.

