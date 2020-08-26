التعليم العالي: رسوب الطالب يفقده حقه في التعليم المجاني

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الطالب إذا فقد حقه في مجانية التعليم بالرسوب فإنه يتحمل جزءا من التكاليف الفعلية التي تحملها الدولة والتي تمثل 10% فقط.وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أنه إذا تكرر رسوبه أيضًا سيتم تغريمه برسوم ليدخل الامتحان وينجح فيه، كما سيتم فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات إذا لم يكن لديهم عذر مقبول، ولابد على الطالب أن يظهر جديته في تلقي التعليم المجاني حتى تدعمه الدولة.واستطرد: "القانون بإلزام الطالب من دفع رسوم عند رسوبه في الامتحان يبدأ تطبيقه بعد إقراره من البرلمان، إذا تم إقراره هذا العام سيتم تطبيقه من عام 2021، وهو مجرد اقتراح بتعديل في القانون وسيتم تقديمه في الفترة القادمة بمجلس النواب للنظر فيه".