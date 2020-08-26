وزير الاتصالات: خدمات «مصر الرقمية» مجانًا بمكاتب البريد

تحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الموقع التجريبي الذي تم إطلاق خدماته ضمن خطة "مصر الرقمية" على مستوى الجمهورية.وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن الإطلاق بشكل تجريبي للخدمات يساعد على اكتشاف أي مشكلات لعلاجها قبل التطبيق الرسمي.ولفت إلى أن تحريك الدعاوى الجنائية سيكون ضمن الخدمات الرقمية على مستوى الجمهورية، متابعا: "المنظومة الرقمية بدأت على موقع الإنترنت، ويتم تطبيقها على الهاتف المحمول من خلال أبليكيشن قريبًا".واستطرد: "مراكز الاتصالات ستتولى توفير خدمات مصر الرقمية هاتفيًا للمواطنين، كما أن مكاتب البريد ستتولى تقديم خدمات مصر الرقمية مجانًا لمن لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر".