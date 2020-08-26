خبير أمني: الملصق الإلكتروني مهم حال سرقة السيارة وليس للتجسس

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مميزات الملصق الإلكتروني التي اشترطت وزارة الداخلية تركيبه على جميع السيارات الملاكي.وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الملصق له أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن في حالة سرقة سيارته، وليس نظاما للتتبع والتجسس كما ينشر البعض، ولكنه يعتبر هوية رقمية للمركبة أي أن جميع بيانات المركبة يتم تخزينها في هذه الشريحة والمكونة، والتي تعني هوية وتردد المركبة.وأضاف "قريطم"، أن من ضمن المميزات أنه بمجرد الإبلاغ عن سرقة المركبة التي يوجد عليها ملصق إلكتروني، تخطر غرفة العمليات المجهزة الإدارة العامة لنظم عمليات المرور بعلامة معينة إلكترونيا، بحيث إنه في حالة مرور المركبة على أي قارئ، تسجل فورا بأنها مبلغ بسرقتها، وفي جزء من الثانية ترسل لجميع ضباط المرور الأمن العام بأن هذه المركبة مبلغ بسرقتها.وأشار إلى أن الملصق الإلكتروني في حالة نزعه من المركبة يتلف ولا يمكن وضعه بمركبة أخرى، لافتا إلى أن القارئ الآلي يلتقط صورا للمركبات التي لا يوجد بها ملصق إلكتروني، ويتم إخطار ضباط المرور في جزء من الثانية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تناشد المواطنين وأصحاب المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني لمصلحة صاحب المركبة.