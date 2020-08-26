ضبط 58 مخالفة لقرار وقف البناء خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 58 شخصًا؛ لمخالفتهم القرار الصادر من مجلس الوزراء بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل المحافظات، خلال حملات على مدار 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.جاء ذلك ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بجميع المحافظات.