ليبيا.. حالات الإصابة بفيروس كورونا تعاود الارتفاع

أظهر بيان للمركز الليبي لمكافحة الأمراض، تصاعدًا جديدًا في حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، حيث سُجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 553 حالة.وأفاد المركز الطبي الليبي المختص، بأن حالات الغصابة المسجلة، منها 367 حالة جديدة، و186 لمخالطين، فيما تركز العدد الأكبر من الإصابات بالعدوى في العاصمة طرابلس بعدد إجمالي بلغ 301 حالة.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بعدوى الفيروس التاجي في ليبيا إلى 11834 حالة بينها 10472 حالة توصف بالنشطة، مقابل تماثل 1152 شخصًا للشفاء، ووفاة 210 آخرين.