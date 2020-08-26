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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا.. حالات الإصابة بفيروس كورونا تعاود الارتفاع

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:55 ص
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
وكالات
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أظهر بيان للمركز الليبي لمكافحة الأمراض، تصاعدًا جديدًا في حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، حيث سُجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 553 حالة.

وأفاد المركز الطبي الليبي المختص، بأن حالات الغصابة المسجلة، منها 367 حالة جديدة، و186 لمخالطين، فيما تركز العدد الأكبر من الإصابات بالعدوى في العاصمة طرابلس بعدد إجمالي بلغ 301 حالة.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بعدوى الفيروس التاجي في ليبيا إلى 11834 حالة بينها 10472 حالة توصف بالنشطة، مقابل تماثل 1152 شخصًا للشفاء، ووفاة 210 آخرين.

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