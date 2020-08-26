«خاله كان هيضرب عليهم».. الحكم برد 80 ألف جنيه «شبكة» لعريس

حكمت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، برد شبكة بقيمة 80 ألف جنيه لمهندس أقام دعوى ضد خطيبته ووالدها، اتهمها بالاستيلاء على الشبكة بهدف الزواج من شخص آخر.وقال "محمود" في الدعوى القضائية "كان هناك خلافات قديمة بين خالى ووالدتى لأن والدى توفى منذ صغرى أردت التقرب لخالى وحل هذه الخلافات، وتقدمت لخطبة ابنته، أبدى خالى وابنته ترحيبا بالخطوبة، لكنه اشترط ألا تقل الشبكة عن 80 ألف جنيه، ولم أعترض ووافقته وتوجهنا لشراء الشبكة، وأقمنا حفل خطوبة حضره كل الأهل والأقارب".وتابع: "بعد شهرين من حفل الخطوبة وجدت تغيرا كاملا من العروسة تجاهي، فقطعت مكالماتها معي مبررة انشغالها فى الدراسة حتى شعرت بأن زيارتى لهم غير مرحب بها، وبعد شهر آخر اتصل خالى يعتذر عن الخطبة لعدم ارتياح العروس، فتحدثت معه بكل ود وأخبرته بعدم وجود أي مشكلة وأنها مثل شقيقتي".واختتم: "انتظرت خالى أن يرد على الشبكة لكنه لم يفعل، فتوجهت لزيارتهم لأطلب الشبكة فتفاجئت بخطوبة ابنته لعريس جديد واتفقوا على كل ترتيبات الخطوبة والعرس، فطلبت شبكتى وأخبرته بأن كل الهدايا التي قمت بشرائها ستكون هدية مني لها، فأخبرني بأنه باع الشبكة لتجهيز ابنته، فعلمت أننى وقعت ضحية عملية نصب فتشاجرت معه، فقال لى (أعلى ما في خيلك اركبه)، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة".