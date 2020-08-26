حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 26 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة تفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض.عاطفيًا: يطرأ جديد فيحد من بعض الطموحات والحماسة، ويجعلك ميالًا إلى الرتابة والهدوء ومراوحة المكان.صحيًا: ابذل جهدًا مضاعفًا حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.