«ممدوح حمزة» و«الاستيلاء على أراض بـ500 مليار جنيه» أبرز محاكمات اليوم

- محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضي بقيمة 500 مليار جنيه

- محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف

- إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث عنف 15 مايو

- الحكم في طعون إلغاء رسوب طلاب الغش الجماعي بكفر الشيخ

- محاكمة ربة منزل وزوجها قتلا مواطنة بمدينة نصر

- محاكمة 12 متهما خطفوا مواطنا لطلب فدية بمدينة بدر

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، عددا من محاكمات الرأي العام أبرزها محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضي الدولة ومحاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، ثاني جلسات محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضي الدولة، والتي قدرت بنحو 500 مليار جنيه من خلال تزوير محررات رسمية.كانت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5322 لسنة 2020، كشفت عن قيام المتهمين بتزوير أوراق رسمية منسوبة لمحكمة البدرشين والشهر العقاري، وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض ملك الدولة.وأضافت التحقيقات أن الأراضي موجودة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين، ومملوكة للدولة، ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.كما زور المتهمون محاضر صلح، وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى أن هناك تشكيلًا عصابيًّا قام خلال الفترة بين يوليو عام ٢٠٠٩ حتى فبراير من ٢٠٢٠ وعلى مدى ١١ عامًا، بتزوير محررات رسمية، وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة، الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.كما قام المتهمون بتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي وألبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة.ونسبت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بطره جلسة إجراءات محاكمة متهمين بتهمة الاشتراك في أحداث عنف منطقة 15 مايو.وشمل أمر إحالة المتهمين في تلك القضية أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة ١٥ مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، الحكم في الطعون الخاصة بطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي، وإحالة الطعون إلى محكمة الموضوع للحكم في موضوع الطعون.وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.وأيدت وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة ربة منزل وزوجها السائق قتلا مواطنة ونجلتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر.يصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة «سوزان. م»، ربة منزل بقتل المجني عليها «مني. م» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية لقتلها وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض- سكين- وما أن ظفرت بها حتى صددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة أيضا قتلت المجني عليها «آية. ع» بأن سددت إليها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح قاصدة من ذلك قتلها محدثة إصاباتها.وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني زوج الأولى «سامح. ب»، سائق، في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث ثم غادر وانتشلها عقب إتمامها جريمتها.تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة 12 متهما لاتهامهم بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية بمدينة بدر.والمتهمون هم كل من: «عبدالله. ع»، «مصطفى. م»، «جلال. ه»، «يسري. ه»، «محمود. ع»، «عبدالرحمن. س»، «على. س»، «بسام. س»، «جمعة. ح»، «سالم. م»، «سلامة. س».يصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم شرطة بدر خطفوا بالإكراه المجني عليه ياسين كريم بأن قاموا باستهداف السيارة الخاصة بوالده حال تواجده بداخلها واقتياده إلى السيارة الخاصة به عقب إطلاق أعيرة نارية صوبه حال كونه لم يبلغ من العمر 16 عامًا، كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون امر احد الحكام والمختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وأكد أمر الإحالة أن المتهمين تحصلوا بواسطة التهديد على مبلغ مالي 370 ألف جنيه بأن هدد أهالي المجني عليه بطلب المبلغ المالي، بأن هددهم بعدم إطلاق سراحه إلا بعد إحضار المبلغ المالي، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن وهي بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته، كما أحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل لهذا السلاح حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.