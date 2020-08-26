وزير التعليم يكشف حقيقة دفع اشتراك المنصة الإلكترونية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل المثار حول المنصات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.وقال الوزير، في تصريح خاص لموقع "الدستور"، "سوف نشرح التفاصيل مع إعلان خطة العام الجديد".واستكمل ردًا على ما تم تداوله بشأن أن اشتراك المنصة يبلغ 40 جنيهًا: "كل هذا عبث بلا أي معلومات من أي نوع ومجرد النفس الأخير لأصحاب المصالح المادية على حساب جودة التعليم المصري".وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وقعت، أمس الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع "اورنج مصر" لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة ثلاث سنوات، بحيث تتيح للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر.ويتضمن الاتفاق أن تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطلاب، تنتجه الوزارة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة المتعلقة بالاستضافة والبنية الأساسية اللازمة لإطلاق المنصة، وتوفير المحتوى الرقمي المزمع إتاحته على المنصة، وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن.وتتولى "اورنچ"، بالتنسيق مع الوزارة، تزويد المنصة بكل التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام "اورنچ كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بدائل لأبنائنا الطلاب للتعليم عن بعد، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية أزمة كورونا والتي شهدت إطلاق أكثر من مكتبة رقمية (https:study.ekb.eg) ومنصة لبث الدروس التعليمية لأبنائنا الطلاب (https:stream.moe.gov.eg)، كما أطلقت الوزارة منصة لبث المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لمختلف المواد https:www.thanaweya.net.وأضاف شوقي، أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، فضلًا عن اتباع الوزارة لسياسات جديدة تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.وعبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن امتنانه لثقة وزارة التربية والتعليم في الشركة لإتمام هذه المهمة المحورية في تاريخ قطاع التعليم بمصر.وأضاف: "يمثل اختيار اورنچ مصر من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع الرقمي الهام، شهادة ثقة كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية التي عملت الشركة على تطويرها خلال السنوات الماضية تمهيدا لدعم خطط الدولة في التحول الرقمي".وتابع قائلًا: "إن اورنچ مصر تقدم عددًا هائلًا من الخدمات التقنية المتقدمة وعلى رأسها الخدمات السحابية اعتمادًا على ما تملكه من بنية تحتية ذكية وخبرات عالمية في تنفيذ مشاريع مختلفة ومتعددة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية".ويمثل التعاون بين الطرفين خطوة عملاقة على طريق تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم للاتجاه نحو التعليم الإلكتروني بما يتفق بدوره مع سياسات الدولة التي نجحت خلال الفترة الماضية في تبني التقنيات الحديثة وإلحاقها بأنظمة التعليم داخل مصر.وحضر توقيع البروتوكول من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار، مستشار الوزير للشئون المالية والإدارية، ومحسن عبد العزيز المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومن شركة اورنج مصر المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والإعلان، ورانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية، وهشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، ومختار عمر، رئيس قطاع المبيعات، وهالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية، ومحمد الغول، مدير إدارة تسويق خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.