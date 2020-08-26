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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ24 مليون حالة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:29 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
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تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء عتبة الـ24 مليون حالة.

وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن، العدد الإجمالي للإصابات بلغ 24 مليونا و23557 حالة.

كما كشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى 822093 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ16 مليونًا ونصف المليون حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررًا من كورونا بحوالي 6 ملايين إصابة وأكثر من 182 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 3 ملايين ونصف المليون إصابة وحوالي 117 ألف وفاة، ثم الهند بأكثر من 3 ملايين ومئتي ألف إصابة وحوالي 60 ألف وفاة.

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