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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرار بإجلاء مئات الآلاف فى تكساس ولويزيانا بسبب الإعصار «لورا»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:15 ص
إعصار لورا
إعصار لورا
وكالات
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أصدرت السلطات في ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين أوامر بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص، حيث من المتوقع أن تشتد قوة الإعصار لورا قبل وصوله إلى اليابسة ليل الأربعاء.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" من المتوقع أن يجلب الإعصار "هبّة عاصفة مهددة الحياة" يمكن أن تسبب "ضررا كارثيا" لأجزاء من ساحل الخليج، تتمركز حول منطقة حدود تكساس ولويزيانا، حسبما أفاد المركز الوطني للأعاصير.

وأضاف المركز أن، ارتفاع مستوى المياه بأمواج يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار يهدد بالوصول إلى أماكن داخلية في بعض المناطق لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا، ما قد يتسبب في أضرار جسيمة.

ومن المتوقع أن تشتد قوة الإعصار لورا بشكل سريع ليلا لتصل إلى إعصار من الفئة الثالثة قبل وصوله إلى اليابسة ويجلب معه رياحًا عاتية.

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