إسرائيل تقصف لبنان بقذائف فوسفورية حارقة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الأراضي اللبنانية في المنطقة الواقعة بين بلدتي حولا وميس الجبل بالقذائف الفوسفورية الحارقة، بعد ساعات من إطلاقه قذائف مضيئة فقط بالمكان.ولم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية نتيجة القصف الإسرائيلي.من جانبه وصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى قاعدة عسكرية في الشمال لمتابعة الوضع على حدود لبنان، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق اليوم وقوع حادث أمني على الحدود مع لبنان وإغلاق بعض الطرقات في المنطقة.وطلبت سلطات الاحتلال من سكان المستوطنات البقاء في المنازل، عقب حالة من الاستنفار عند الحدود مع لبنان مقابل مارون الراس.