بومبيو: لدينا شراكة قوية مع البحرين ونتطلع لبناء السلام بالمنطقة

عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن سعادته للقاء نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني بعد وصوله إلى المنامة، اليوم الثلاثاء.وقال بومبيو في تصريح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الولايات المتحدة تتمتع بشراكة طويلة مع البحرين، وتتطلع إلى مواصلة عملهما المهم لبناء السلام والازدهار في المنطقة.وتوجه الوزير الأمريكي إلى المنامة بعد زيارة له إلى الخرطوم ولقائه برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقبل ذلك كان في إسرائيل لبحث اتفاق السلام مع الإمارات وعملية السلام في المنطقة.