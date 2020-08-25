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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تكشف حقيقة ارتفاع القوة الشرائية للأوكازيون الصيفي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:00 م
ألاوكازيون الصيفي
ألاوكازيون الصيفي
صلاح عامر
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قال أحمد أبو الفضل، مدير الرقابة التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ارتفاعًا في القوة الشرائية للمواطنين للأُوكازيون الصيفي بنسبة 70% نتيجة التخفيضات والعروض بين المحال التجارية.

أضاف أبو الفضل، لـ«الدستور»، أن الأوكازيون الصيفي يُلزم المحال التجارية بأن السلع المعروضة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية وأي سلع معيبة في الصناعة يتم رفع تقرير إلى مصلحة الرقابة الصناعية أو هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ للتأكد من تلك المواصفات وتحرير محاضر للمخالفين ووضع العقوبة المناسبة لها.

وأشار إلى أن الأوكازيون الصيفي فرصة لتدوير رأس المال للتاجر بعد فترة الركود في المبيعات وإنعاش الأسواق المحلية وزيادة حركة المبيعات وفرصة سانحة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة.

وقال إنه يلتزم التجار وأصحاب المحلات التجارية كعارضين في الأوكازيون يجب وضع السّعرين على المعروضات من السلع يشمل السعر ما قبل الخصم خلال فترة شهر على الأقل، طبقًا للفاتورة الضريبية والتخفيضات خلال فترة الأوكازيون ويحق لكل محل تجاري أن يشارك في الأوكازيون لمدة 14 يومًا بالتناوب وله الحق في التجديد والاستمرار خلال فترة الأوكازيون الصيفي.

وتابع مدير الرقابة التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن من شروط الأوكازيون الصيفي منها أن تكون الأسعار مطبوعة على السلع باللغة العربية أو باللغتين إحداها تكون باللغة العربية، وأضاف التقرير أن الهدف من الرقابة على الأوكازيون التأكد من الخصومات والتخفيضات والعروض الفعلية وتحرير محاضر ضد الأوكازيونات الوهمية أو عدم وجود تراخيص أو عدم وجود فواتير ضريبية.

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